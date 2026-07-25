Capitale La città pubblica, nel mirino dei fondi immobiliari, è in pericolo. Gualtieri e la «fase 2». Critiche dai movimenti alle nuove norme urbanistiche: «Aprono alla speculazione» Capitale La città pubblica, nel mirino dei fondi immobiliari, è in pericolo. Gualtieri e la «fase 2». Critiche dai movimenti alle nuove norme urbanistiche: «Aprono alla speculazione» Comunista tendenza Joe Strummer, è arrivato al manifesto occupandosi di politica al tempo della crisi della rappresentanza. Ha scritto qualche libro. Senza barbecue non è la sua rivoluzione Comunista tendenza Joe Strummer, è arrivato al manifesto occupandosi di politica al tempo della crisi della rappresentanza. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilmanifesto.it - Roma, il secondo mandato è un sortilegio da sfatare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via il secondo mandato da primo cittadino per Marco MontinIl sindaco di Pernumia è stato rieletto per un secondo mandato con la lista civica “Futuro, impegno e solidarietà”, che ha ottenuto il 59,62% delle...

Roma 2027: Gualtieri, pulizia, case e Tevere priorita’, concentrato su secondo mandatoIl sindaco di Roma ha annunciato che, nel suo secondo mandato, sarà prioritaria la pulizia della città, l’ampliamento dell’edilizia popolare e...

Temi più discussi: Elezioni Roma 2027, lavori in corso per il campo larghissimo. Il Gualtieri-bis passa anche dal patto sui municipi; Roma, Mussolini (FI): Gualtieri concentrato sul secondo mandato? Pensi ai disastri combinati nel primo; Sergio Mattarella compie 85 anni: le sfide e i momenti iconici di undici anni al Quirinale; AFAM: Gianni Latino eletto nuovo Presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Roma, il secondo mandato è un sortilegio da sfatareLa città pubblica, nel mirino dei fondi immobiliari, è in pericolo. Gualtieri e la fase 2. Critiche dai movimenti alle nuove norme urbanistiche: Aprono alla speculazione ... ilmanifesto.it

Roma 2027: Gualtieri, pulizia, case e Tevere priorita’, concentrato su secondo mandatoRoberto Gualtieri, sindaco di Roma, svela le sue promesse per un secondo mandato in una lunga intervista. romadailynews.it