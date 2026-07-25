Roma il secondo mandato è un sortilegio da sfatare
Roma si trova di fronte a un nuovo capitolo riguardante le norme urbanistiche approvate di recente. Le modifiche, definite dalla critica come un'apertura alla speculazione, sono state oggetto di contestazioni da parte di alcuni movimenti. La questione riguarda anche la tutela del patrimonio pubblico, che, secondo le opposizioni, potrebbe essere messo a rischio. La discussione si concentra sulla possibilità di interventi che favoriscano i fondi immobiliari.
Capitale La città pubblica, nel mirino dei fondi immobiliari, è in pericolo. Gualtieri e la «fase 2». Critiche dai movimenti alle nuove norme urbanistiche: «Aprono alla speculazione» Capitale La città pubblica, nel mirino dei fondi immobiliari, è in pericolo. Gualtieri e la «fase 2». Critiche dai movimenti alle nuove norme urbanistiche: «Aprono alla speculazione» Comunista tendenza Joe Strummer, è arrivato al manifesto occupandosi di politica al tempo della crisi della rappresentanza. Ha scritto qualche libro. Senza barbecue non è la sua rivoluzione Comunista tendenza Joe Strummer, è arrivato al manifesto occupandosi di politica al tempo della crisi della rappresentanza. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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