Roma 2027 | Gualtieri pulizia case e Tevere priorita’ concentrato su secondo mandato

Il sindaco di Roma ha annunciato che, nel suo secondo mandato, sarà prioritaria la pulizia della città, l’ampliamento dell’edilizia popolare e sociale e il miglioramento della balneabilità del Tevere.

Sono tre le promesse del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ambisce a un secondo mandato nella Capitale. Queste promesse riguardano la pulizia della città, l’ampliamento dell’edilizia popolare e sociale, e la balneabilità del Tevere. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, in occasione del suo 60mo compleanno, Gualtieri si racconta, ripercorrendo la sua militanza giovanile, gli esordi in politica e il suo percorso fino all’elezione a primo cittadino. Le promesse per il futuro di Roma. Per il futuro, il sindaco Gualtieri promette di adottare “il modello di cura e pulizia degli spazi pubblici del Giappone”, ispirandosi anche alle politiche per la casa di Vienna e all’uso del verde di Parigi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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