Al via il secondo mandato da primo cittadino per Marco Montin
Il sindaco di Pernumia è stato rieletto per un secondo mandato con la lista civica “Futuro, impegno e solidarietà”, che ha ottenuto il 59,62% delle preferenze. La vittoria è stata confermata dai risultati delle elezioni comunali appena concluse. La lista ha superato la soglia di maggioranza, garantendo la riconferma dell’attuale primo cittadino. La campagna elettorale si è svolta senza incidenti rilevanti e con un’affluenza significativa alle urne.
Marco Montin continuerà a guidare Pernumia. Il sindaco uscente è stato rieletto con la lista civica “Futuro, impegno e solidarietà”, che ha ottenuto il 59,62% delle preferenze (1.100 voti), superando “Pernumia Libera”, la lista guidata da Silvia Tognin, ferma al 40,38% (745 voti).Nel Comune. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
O novo posto avançado do Detran-PR em Matinhos
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