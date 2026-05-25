Al via il secondo mandato da primo cittadino per Marco Montin

Notizia in breve

Il sindaco di Pernumia è stato rieletto per un secondo mandato con la lista civica “Futuro, impegno e solidarietà”, che ha ottenuto il 59,62% delle preferenze. La vittoria è stata confermata dai risultati delle elezioni comunali appena concluse. La lista ha superato la soglia di maggioranza, garantendo la riconferma dell’attuale primo cittadino. La campagna elettorale si è svolta senza incidenti rilevanti e con un’affluenza significativa alle urne.