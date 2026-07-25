Un cordolo installato sulla Via Appia Antica a Roma ha diviso i cittadini. Pedoni e ciclisti affermano di sentirsi più sicuri, mentre alcuni residenti criticano l’aspetto estetico. Chi si oppone sostiene che il cordolo abbia aumentato il traffico di auto, mentre altri chiedono più spazi dedicati a chi cammina o pedala. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse categorie di utenti della strada.

C’è chi ne critica l’estetica e chi la aspettava da anni, chi lamenta più traffico per le auto e chi rivendica spazi per chi va a piedi e in bicicletta. Sulla nuova pista ciclo-pedonale in costruzione sulla Via Appia Antica a Roma si è scatenato un piccolo scontro politico. La regina viarum (regina delle strade), costruita tra il IV e il III secolo a.C. per collegare Roma a Brindisi e da lì salpare per la Grecia e l’Oriente, diventa teatro di un dibattito più attuale che mai: la mobilità urbana. Fa discutere il cordolo in travertino che, installato a sporgenza sui sampietrini della via patrimonio Unesco, ha lo scopo di separare la carreggiata per le automobili dalla pista riservata a bici, monopattini e pedoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lapresse.it - Roma, il cordolo sulla Via Appia Antica divide i cittadini. Ma pedoni e ciclisti si sentono più sicuri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuova ciclabile del Grab sull'Appia antica: il cordolo e la striscia bianca accendono le polemicheÈ stata inaugurata una nuova pista ciclabile del Grab sull'Appia antica, nel tratto tra porta San Sebastiano e la Regina Viarium, di circa un...

Il volontario che sogna per Roma una viabilità più sicura e sostenibile: dalla parte dei ciclisti e dei pedoniUn volontario di 38 anni dedica molto del suo tempo a promuovere una viabilità più sicura e sostenibile nella città.

Temi più discussi: Appia Antica, arrivano i cordoli per la ciclabile ed è subito scontro; I cordoli sull’Appia Antica non sono il problema. Il problema sono le automobili; Roma, lo scempio della ciclabile sull’Appia Antica: Siamo imbottigliati nel traffico. Deturpati anche i sampietrini; Nuova ciclabile del Grab sull'Appia antica: il cordolo e la striscia bianca accendono le polemiche.

Appia Antica, il cordolo del GRAB divide cittadini e politica. E sui social di SOS Patrimonio Storico emergono posizioni contraddittorie. #Opinioni #Ciclabili #Pedonalizzazioni x.com

Disabile perugino respinto dalla discoteca, si muove il Comune di Roma. L'assessora Funari: Episodio preoccupantePer il caso del 31enne perugino con una lieve disabilità cognitiva respinto da una discoteca romana su via Appia Antica una settimana fa, si muove il Comune di Roma. ilmessaggero.it

Roma, lo scempio della ciclabile sull’Appia Antica: Siamo imbottigliati nel traffico. Deturpati anche i sampietriniNoi chiediamo rotatorie per evitare incidenti e fluidificare il traffico e invece l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè ci ... ilmessaggero.it