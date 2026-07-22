È stata inaugurata una nuova pista ciclabile del Grab sull'Appia antica, nel tratto tra porta San Sebastiano e la Regina Viarium, di circa un chilometro. La realizzazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che criticano l'impatto sulla viabilità già congestionata e altre che apprezzano l'intervento. La presenza di un cordolo e di una striscia bianca ha alimentato le discussioni tra sostenitori e detrattori.

Contestazioni e plausi. La nuova pista ciclabile del Grab sull'Appia antica, nel tratto che collega il centro storico alla «Regina Viarium» da porta San Sebastiano - un tratto di poco più di un chilometro -, crea polemiche per la viabilità ingolfata e la tutela delle antichità. «Da quando è stato creato il cordolo di travertino, il traffico delle auto è aumentato, si rallenta molto in via Almone a Pignatelli» si lamentano gli automobilisti in coda. «Ma anche i ciclisti e i pedoni hanno diritto ad avere uno spazio» rispondono in tanti mentre camminano o pedalano sulla nuova bike line. Nel tratto in questione, lungo poco più di un chilometro, prima della nuova struttura non era possibile camminare in sicurezza perché la strada è stretta e senza ciglio laterale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova ciclabile del Grab sull'Appia antica: il cordolo e la striscia bianca accendono le polemiche

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