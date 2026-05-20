Un volontario di 38 anni dedica molto del suo tempo a promuovere una viabilità più sicura e sostenibile nella città. Il suo impegno si concentra sulla tutela di ciclisti e pedoni, con attività che richiedono molte ore senza ricevere compensi. La sua passione lo porta a dedicare molte energie a questa causa, anche se non ottiene alcun guadagno economico. La sua presenza e il suo lavoro rappresentano un contributo costante alle iniziative locali in ambito di mobilità urbana.

“Il lavoro che mi prende più tempo è quello che non mi dà una lira”. Claudio Benvisto, 38 anni, scherza sul suo doppio impegno di attivista, sia nell’associazione “Salvaciclisti Roma” che in quella “Movimento Diritti dei Pedoni” (fa parte del direttivo), entrambe focalizzate sull’obiettivo di rendere la capitale una città con una mobilità meno “folle” e insostenibile di adesso. “Lavoro nel settore alberghiero e ho girato un po’ il mondo”, racconta Claudio. “Quando sono tornato stabilmente a Roma nel 2023 ho deciso che volevo fare qualcosa per migliorare la città nel mio piccolo, quindi mi sono unito ad alcune associazioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il volontario che sogna per Roma una viabilità più sicura e sostenibile: dalla parte dei ciclisti e dei pedoni

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