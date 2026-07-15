I Carabinieri di Viagrande hanno sequestrato un ponte meccanico e un’area trasformata in discarica durante controlli contro attività irregolari. L’officina meccanica trovata era priva di autorizzazioni, e l’area era stata utilizzata come discarica abusiva. Gli interventi si sono concentrati sulla repressione di attività produttive senza regolare licenza, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla salute pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri contro le attività irregolari. Un’officina meccanica completamente priva delle necessarie autorizzazioni è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Viagrande nel corso di un servizio mirato al contrasto delle attività produttive abusive e alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. L’intervento è stato eseguito nel centro abitato del paese, dove i militari hanno individuato un garage trasformato in una vera e propria officina per la riparazione di veicoli. Garage trasformato in officina senza autorizzazioni. Durante il controllo, i Carabinieri hanno accertato che un 64enne aveva adibito il garage della propria abitazione, di circa 70 metri quadrati, a officina meccanica, pur senza alcun titolo autorizzativo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Viagrande, scoperta officina abusiva: Carabinieri sequestrano ponte meccanico e un’area trasformata in discarica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aversa, scoperta officina abusiva trasformata in discarica: sequestrati area, attrezzature e 12 autoAd Aversa, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Lusciano hanno scoperto un'officina meccanica abusiva che fungeva anche da...

Discarica abusiva scoperta a Ferentino, i Carabinieri Forestali sequestrano 10 metri cubi di rifiutiNelle campagne di Ferentino, i Carabinieri Forestali hanno scoperto e sequestrato circa 10 metri cubi di rifiuti abbandonati in modo illecito.

Officina abusiva scoperta tra i campi: trovato un autocarro rubato con targhe false, due denunciatiLa Polizia di Stato ha scoperto a Sarno una carrozzeria abusiva nascosta all'interno di un'area agricola privata. Durante il blitz è stato recuperato un autocarro rubato con targhe contraffatte, mentr ... automoto.it

Scoperta un’officina abusiva in un’area agricola: trovato un autocarro rubato, due denunciatiL’attività è nata da una mirata indagine che ha consentito agli agenti di individuare un capannone utilizzato abusivamente come carrozzeria. Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto un autoca ... salernotoday.it