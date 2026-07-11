Ad Aversa, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Lusciano hanno scoperto un'officina meccanica abusiva che fungeva anche da discarica illegale. Durante l'intervento, sono stati sequestrati l’area, varie attrezzature e 12 autovetture. L'area è stata posta sotto sequestro, mentre l’attività non autorizzata è stata interrotta.

Un'officina meccanica completamente abusiva, utilizzata anche come sito di sversamento illecito di rifiuti, è stata scoperta ad Aversa nel corso di un'operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Lusciano. L'attività, priva di qualsiasi autorizzazione, è stata sequestrata insieme alle attrezzature utilizzate e a dodici veicoli affidati per le riparazioni. L'intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa e dalla Polizia Locale di Lusciano. L'officina era stata allestita all'interno di un'area cortilizia privata di circa 80 metri quadrati.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, scoperta officina abusiva trasformata in discarica: sequestrati area, attrezzature e 12 auto

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