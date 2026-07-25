Incendi senza precedenti Francia e Spagna divorate dalle fiamme | più di 220mila evacuati

Incendi senza precedenti stanno colpendo Francia e Spagna, con oltre 220.000 persone evacuate. Le fiamme stanno interessando vaste aree, causando evacuazioni di massa e danni ingenti. Le autorità stanno intervenendo con interventi di emergenza per contenere gli incendi e mettere in sicurezza le zone colpite. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni complessivi. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Roma, 25 luglio 2026 – Le fiamme divorano intere aree della Spagna e della Francia, costringendo più di 220mila persone a lasciare le proprie case. Gli incendi sono estesi e di difficile gestione in particolare nelle zone vicino a Bordeaux e nell'area attorno a Madrid, dove, già in mattinata, l'odore di fumo aveva raggiunto le strade della capitale. Entrambi i Paesi hanno richiesto assistenza all' Unione europea per fronteggiare gli incendi. epa13131553 A handout photo made available by SDIS33 (Gironde Departmental Fire and Rescue Service) shows a firefighting crew being deployed to battle a wildfire spreading in Lege-Cap-Ferret, south-western France, late 24 July 2026 (issued 25 July 2026). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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