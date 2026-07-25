La tappa finale del Tour de France, prevista per domenica a Parigi, è stata ridotta in lunghezza. La decisione è stata presa per ridurre il carico di lavoro dei servizi di emergenza, impegnati a gestire gli incendi in tutto il paese. La modifica riguarda la distanza e il percorso della gara, che si svolgerà in forma abbreviata rispetto al programma originale. Nessuna altra modifica è stata annunciata riguardo alla data o al luogo della conclusione.

AGI - La tappa conclusiva del Tour de France, in programma domenica, a Parigi, è stata accorciata per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di emergenza impegnati nel fronteggiare l' allarme incendi nel paese. Lo comunicano gli organizzatori. Tour de France, accorciata la tappa di domenica . Gli organizzatori del Tour de France hanno annunciato sabato che la ventunesima e ultima tappa - in programma domenica con arrivo a Parigi - sarà accorciata per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di emergenza, impegnati a fronteggiare i gravi incendi che stanno colpendo il Paese. Il percorso è stato ridotto a 89 chilometri, rispetto ai 133 chilometri inizialmente previsti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roghi in Francia, accorciata la tappa finale del Tour

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