Merlier ha vinto la volata a Bergerac, dopo aver già trionfato a Bordeaux, con uno sprint deciso negli ultimi metri. Ha sfruttato il lavoro di Van der Poel per Philipsen e ha preceduto gli avversari. La tappa, ottava del Tour, si è conclusa con questa vittoria del belga. Domani, la corsa sarà più corta di 30 km a causa del caldo. Pogacar si mantiene in maglia gialla.

Merlier è il mago delle volate. Dopo Bordeaux, il belga conquista anche Bergerac con uno sprint magistrale al termine dell'ottava tappa del Tour de France: sfrutta il lavoro di Van der Poel per Philipsen, esce al momento giusto e anticipa tutti. Secondo posto per Girmay, terzo Kooij, solo quarto Philipsen. "Non mi sono sentito il padrone della volata, ho dovuto lottare per la posizione fino all'ultima curva. Ero indietro ed ero stato chiuso, sono quasi caduto. Pensavo che fosse una volata impossibile, poi ai -250 metri sono partito alla massima velocità e ci ho provato. Con questo caldo è stato uno sforzo molto duro. Maglia verde? Ho vinto due volate su tre, mi sento già felice così". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tour, bis per Merlier a Bergerac, Pogacar in giallo. Domani tappa accorciata di 30 km per il caldo

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