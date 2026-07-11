Per il caldo eccessivo in Francia, la nona tappa del Tour de France è stata accorciata di 30 chilometri, passando da 185 a 155 km. La corsa si svolgerà tra Malemort e Ussel, con la modifica decisa dall’organizzazione per tutelare i ciclisti. La decisione è stata presa prima della partenza prevista per domani, senza altre variazioni sul percorso o orari. La temperatura prevista per la giornata supera i limiti di sicurezza raccomandati.

Il caldo non dà tregua in Francia e per evitare rischi ai corridori che partecipano al Tour de France l'organizzazione ha deciso di accorciare di trenta chilometri la tappa di domani la nona, la Malemort-Ussel, portandola da 185 a 155km. E' una scelta senza precedenti nella storia della corsa a tappe francese. "Questa decisione si è resa necessaria a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche. L'obiettivo è consentire lo svolgimento della corsa in condizioni compatibili con il livello di allerta rossa per ondata di calore", hanno dichiarato gli organizzatori. La modifica del percorso prevede che la corsa devii dal tracciato originale, tagliandolo nel tratto iniziale tra Brive la Gaillarde, poco dopo la partenza, e Lanteuil. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France: troppo caldo, la tappa di domani accorciata di 30km

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