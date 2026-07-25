Un uomo di 72 anni, condannato a 14 anni e nove mesi per omicidio e tentato omicidio in relazione a una rapina nella sua gioielleria, si trova in carcere. In Italia, circa il 10% dei detenuti ha oltre 70 anni. La questione dell’età e della detenzione riguarda anche la possibilità di detenzione domiciliare o altre misure alternative.

Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e nove mesi di detenzione per l’omicidio di due persone e il ferimento grave di una terza, che avevano tentato una rapina nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, ha 72 anni. Tra le molte cose dette a riguardo, spesso a sproposito, c’è anche quella secondo cui sarebbe troppo anziano per finire in carcere. Roggero non è, naturalmente, l’unico settantenne detenuto in Italia. A Verziano ricordano ancora il caso di una donna ultraottantenne condannata e le ultime statistiche diffuse dall’associazione Antigone raccontano di una popolazione carceraria che invecchia progressivamente. Una tendenza che riguarda anche Brescia. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Roggero troppo vecchio per il carcere? In Italia quasi il 10% dei detenuti è over 70

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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