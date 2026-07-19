Mario Roggero la prima notte in carcere | cos’hanno fatto gli altri detenuti

Mario Roggero ha trascorso la prima notte nel carcere di Bollate. Secondo fonti, altri detenuti si sono avvicinati a lui, alcuni con atteggiamenti intimidatori, altri invece con proposte di aiuto. Non sono stati segnalati incidenti o alterchi, ma la presenza di altri detenuti si è fatta sentire. Roggero è stato collocato in un reparto di massima sicurezza. La sua prima notte si è conclusa senza ulteriori problemi.

La nuova vita di Mario Roggero è iniziata nel carcere di Bollate, dove il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021 ha trascorso la sua prima notte da detenuto. Per raggiungere la sua cella bisogna attraversare il quinto reparto dell’istituto penitenziario. Condivide lo spazio con un detenuto più anziano, condannato per traffico di droga, mentre nello stesso reparto sono reclusi anche detenuti noti come Fabio Savi, uno dei componenti della banda della Uno Bianca, e Massimo Bossetti. Con sé Roggero ha portato una valigia con vestiti, libri e perfino il suo cuscino. Se fuori dal carcere, a Grinzane Cavour, qualcuno continua a gridare « Mario libero », all’interno il suo arrivo è stato accolto con sostanziale indifferenza dagli altri detenuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Mario Roggero, prima notte in carcere. Salvini va a trovarlo a Bollate

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