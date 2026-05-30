Università in carcere quasi duemila detenuti iscritti agli atenei Accordo Cnupp-Andisu a Sassari | la recidiva si riduce del 70%

In Italia, quasi duemila detenuti sono iscritti a corsi universitari. Un accordo tra il Consiglio nazionale delle universit à e l’associazione degli istituti universitari penitenziari a Sassari ha evidenziato che la partecipazione agli studi riduce del 70% il rischio di recidiva. La maggiore presenza di studenti nelle carceri si registra nelle regioni del Nord e del Centro, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La formazione universitaria in carcere coinvolge circa 1.900 persone.

In Italia i detenuti iscritti all’università sfiorano quota duemila. Secondo i dati diffusi dall’agenzia ANSA, sono esattamente 1.978 le persone private della libertà che frequentano i corsi di 55 atenei distribuiti su tutto il territorio nazionale. Analizzando le statistiche, spicca un dato rilevante riguardo la crescita della presenza femminile nei percorsi di studio. Le detenute universitarie sono attualmente 104, un numero che segna quasi un raddoppio rispetto a quello registrato lo scorso anno. Si tratta di una quota che rappresenta il 3,5% della popolazione detenuta femminile italiana. Un chiaro segnale di come le donne stiano partecipando con sempre maggiore convinzione ai percorsi universitari all’interno degli istituti penitenziari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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