Roggero il precedente di Monella | la grazia parziale ottenuta con un sostegno bipartisan

Antonio Monella, già condannato in passato, ha ottenuto una grazia parziale con il supporto di diversi schieramenti politici. Attualmente lavora in un cantiere, mentre la moglie risponde al telefono da un balcone. Dal balcone, dove l’impresario era solito sparare, si vede la zona circostante. La grazia riguarda un procedimento che ha visto coinvolta anche una figura legata a un precedente caso giudiziario.

Nemmeno a dirlo, Antonio Monella è al lavoro in qualche cantiere ed è la moglie a rispondere da dietro la portafinestra del balcone. Il balcone da cui l’impresario graziato sparò. Era il 6 settembre 2006. Ad Arzago con la Brebemi ci si arriverà soltanto otto anni dopo. «Parlarne — dice, con gentilezza, Egle Manzoni — gli fa ricordare di quella notte e non se la sente, non ci siamo ancora ripresi». Così, le domande restano appese al cancello della villetta. Si rivede nel gioielliere Mario Roggero? Cosa pensa della baruffa politica che si è scatenata? Monella, che oggi ha 66 anni ed è diventato nonno, uccise il 19enne albanese Ervis Hoxha con il fucile da caccia che teneva sotto il letto insieme alle cartucce. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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