Il ministro della Giustizia ha dichiarato che non ci sono interferenze con le prerogative del presidente della Repubblica riguardo a una possibile grazia parziale per un detenuto. Nordio ha ribadito che non ci sono coinvolgimenti o pressioni sul Quirinale, escludendo qualsiasi influenza nelle decisioni relative all’eventuale clemenza. La posizione ufficiale è che le decisioni sulla grazia spettano esclusivamente alle autorità competenti, senza interferenze esterne.

«Ma assolutamente no. Non c’è alcuna interferenza con le prerogative del capo dello Stato». Il ministro Carlo Nordio va avanti sull’istruttoria della Grazia a Mario Roggero, il gioielliere settantaduenne che il 28 aprile 2021 a seguito di una drammatica rapina rincorse e uccise due rapinatori, da ieri è in carcere per scontare 14 anni e 9 mesi di reclusione. Anche se mercoledì l’iniziativa di aprire, in assenza di domanda formale, l’istruttoria motu proprio, senza interloquire formalmente con il Quirinale, aveva causato la sua convocazione al Colle da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Più una nota ufficiale... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - L'ipotesi di Nordio: una grazia parziale a Roggero. «Nessuna interferenza con il Quirinale»

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