Alcune persone stanno proponendo la grazia per un gioielliere del cuneese, condannato per aver sparato e ucciso due ladri che avevano svaligiato la sua gioielleria. Il gioielliere ritiene che concedere la grazia sarebbe sbagliato e potrebbe creare un precedente pericoloso. La discussione si concentra sulla possibilità di intervento di clemenza, mentre le autorità giudiziarie sottolineano che la giustizia non è un far west.

In molti stanno evocando la possibilità della grazia per il gioielliere del cuneese Roggero, colpevole di aver freddato a colpi di revolver i delinquenti che avevano svaligiato la sua gioielleria. Si tratta di una richiesta profondamente sbagliata, anzitutto in ragione del fatto che non siamo al cospetto di un caso di legittima difesa o di eccesso di legittima difesa: giuridicamente parlando, si tratta di ritorsione, considerato il fatto che i malviventi (come tali vanno qualificati) stavano fuggendo e che il gioielliere - a cui era stato revocato il porto d'armi - ha sparato loro alle spalle e per di più in mezzo alla strada, con il rischio di colpire i passanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gioielliere Roggero: la grazia sarebbe sbagliata e sarebbe un precedente pericoloso; la giustizia non è un far west

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gioielliere condannato: sentenza giusta, ma la grazia non sarebbe uno scandalo

Caso Roggero, gioielliere: "Per me è un ergastolo, viva la giustizia italiana"Un gioielliere si è costituito nel carcere di Bollate prima delle 16, dichiarando che la sua condanna a 15 anni equivale a un ergastolo.

Temi più discussi: Il ministero smentisce l'avvio dell'istruttoria sul caso Roggero. La moglie deposita istanza; Caso Roggero, la grazia non può correggere una sentenza definitiva; Gioielliere condannato per omicidio, Cirio: Chiederò la grazia per Roggero; Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca.

Lazza, Rondodasosa, Emis Killa con Mario #Roggero. Il gioielliere che ha inseguito fuori dal negozio e sparato a tre rapinatori, uccidendone due, ha due palle come una casa e non merita la condanna a 14 anni e 9 mesi. Grazia subito. Il rap italiano è x.com

Mario Roggero, c'è l'ordine di carcerazione: il gioielliere pronto a raggiungere il penitenziario di Bollate. La moglie deposita la domanda di grazia reddit

Mario Roggero in carcere a Bollate. Il gioielliere lancia un appello a Mattarella per la graziaMario Roggero circondato dai giornalisti al suo arrivo al carcere di Bollate (Foto Claudio ... msn.com

Al Borgo Orefici orafi napoletani in presidio per il gioielliere Roggero: Sì alla grazia, è un uomo provatoIl Consorzio Antico Borgo Orefici di Napoli si unisce all'appello per l'orafo condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori ... fanpage.it