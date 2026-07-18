Gioielliere Roggero | la grazia sarebbe sbagliata e sarebbe un precedente pericoloso; la giustizia non è un far west

Da ilgiornaleditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcune persone stanno proponendo la grazia per un gioielliere del cuneese, condannato per aver sparato e ucciso due ladri che avevano svaligiato la sua gioielleria. Il gioielliere ritiene che concedere la grazia sarebbe sbagliato e potrebbe creare un precedente pericoloso. La discussione si concentra sulla possibilità di intervento di clemenza, mentre le autorità giudiziarie sottolineano che la giustizia non è un far west.

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In molti stanno evocando la possibilità della grazia per il gioielliere del cuneese Roggero, colpevole di aver freddato a colpi di revolver i delinquenti che avevano svaligiato la sua gioielleria. Si tratta di una richiesta profondamente sbagliata, anzitutto in ragione del fatto che non siamo al cospetto di un caso di legittima difesa o di eccesso di legittima difesa: giuridicamente parlando, si tratta di ritorsione, considerato il fatto che i malviventi (come tali vanno qualificati) stavano fuggendo e che il gioielliere - a cui era stato revocato il porto d'armi - ha sparato loro alle spalle e per di più in mezzo alla strada, con il rischio di colpire i passanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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