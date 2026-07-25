Lunedì si terrà un evento con il gruppo musicale ’i Cani’ presso la Rocca Malatestiana nell’ambito di Acieloaperto. Il gruppo si definisce “l’ennesimo gruppo pop romano” sui social, ma i loro numeri e la presenza online li rendono uno dei protagonisti più rilevanti dell’indie italiano degli ultimi quindici anni. La manifestazione è parte di una rassegna musicale che coinvolge artisti emergenti e affermati.

Sulle pagine social si definiscono "l’ennesimo gruppo pop romano", ma in realtà i numeri li celebrano come la realtà più significativa dell’indie italiano degli ultimi quindici anni. Dopo un tour invernale che ha registrato il tutto esaurito, lunedì sera alla Rocca Malatestiana di Cesena ‘ i Cani ’ proseguono la propria reunion con una data estiva targata Acieloaperto. La band guidata da Niccolò Contessa torna in Romagna dopo oltre dieci anni di silenzio, in cui il leader e frontman si è dedicato alla composizione di colonne sonore e alla produzione di album di altri artisti, tra i quali ‘Tutti Fenomeni’, Coez, ‘Testaintasca’. I Cani presenteranno al pubblico cesenate i brani che fanno parte dell’ultimo disco ‘Post mortem’, pubblicato lo scorso anno in maniera improvvisa e inaspettata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocca Malatestiana. Lunedì con ’i Cani’ per Acieloaperto

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