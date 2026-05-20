Offerta culinaria più ricca e ' aggancio' alla Malatestiana col biglietto unico | si lavora al futuro della Rocca

L'amministrazione sta lavorando per ampliare l'offerta culinaria presso la Rocca Malatestiana e introdurre un biglietto unico che consenta l'accesso sia alla fortezza che alla biblioteca Malatestiana. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e culturale, migliorando l'esperienza dei visitatori. Attualmente, la Rocca rappresenta un importante bene storico, ma non viene sfruttato completamente. La proposta prevede interventi per rendere più attrattiva la visita, con un focus sul collegamento tra le diverse realtà presenti all’interno del complesso.

La Rocca Malatestiana è un patrimonio artistico enorme che non viene sfruttato a pieno. Questa è un po' l'idea di tutti, amministratori compresi. Come si fa, però, a sfruttarlo di più? Difficile da raggiungere per chi ha qualche problema di mobilità, luoghi non sempre accessibili ai disabili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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