Rocca Malatestiana novità con l' apericena e dj-set in una atmosfera medievale

Rocca Malatestiana ha organizzato un’apericena con dj-set in stile medievale. L’evento si svolge nella storica fortezza di Cesena, con musica dagli anni Ottanta e un’atmosfera d’epoca. La serata prevede un punto ristoro e intrattenimento musicale, offrendo un’esperienza che combina storia e divertimento. La location, nota per il suo valore storico, ospita l’evento in un contesto suggestivo e originale.

L'atmosfera è quella medievale, la musica è la migliore selezione degli anni Ottanta e la location é il top di Cesena. "Elisir, l'aperifesta medioevale" inaugura martedì 9 giugno, dalle 19 alle 24. Come detto, la novità assoluta dell’estate a Cesena vuole unire l’ambientazione medioevale di una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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