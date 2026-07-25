Sotto un caldo sole senese, il Siena continua a lavorare: giorno per giorno i bianconeri, all’Acquacalda, aggiungono un mattoncino a quel percorso, di conoscenza e crescita, che li condurrà allo start della nuova stagione, quindi all’esordio di fine agosto in Coppa Italia e all’inizio del campionato, il 6 settembre. La squadra allestita dal direttore sportivo, Simone Guerri, in sinergia con Gill Voria, almeno sulla carta, è certamente competitiva, ha tutte le carte in regola per credere nella promozione, obiettivo stavolta dichiarato dalla proprietà. Al gruppo che tanto bene ha fatto dall’arrivo del mister in panchina, si sono aggiunti giovani di prospettiva e over di assoluto livello, tra l’altro uno per reparto, Cecconi, Sabelli e Rossetti, in attesa che, magari, arrivi pure qualcun altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur verso il primo test in famiglia. Domani al ‘Bertoni’ si gioca alle 17,45

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hero Came to Humiliate Me—Too Bad Im the Real Final Boss!

Notizie e thread social correlati

Robur: allenamenti intensi al Bertoni. Sul mercato momento di riflessioneLa squadra ha iniziato la giornata con una sessione mattutina al Bertoni, seguita da un allenamento pomeridiano che ha alternato esercizi sul campo e...

La Robur tra futuro e infrastrutture. Stadio Franchi e Bertoni: quanti dubbiLa situazione della squadra si sovrappone alle questioni legate alle infrastrutture, in particolare allo stadio Franchi e all’area Bertoni.

Temi più discussi: Robur, partita la nuova stagione. Dieci volti nuovi a disposizione di mister Voria; Primo giorno di scuola per la Robur! Ventotto convocati agli ordini di Voria; Primo giorno di scuola per la Robur! Ventotto convocati agli ordini di Voria; Il ritiro. Si apre la nuova stagione bianconera. Sono 28 i calciatori a disposizione.

Robur verso il primo test in famiglia. Domani al ‘Bertoni’ si gioca alle 17,45Sotto un caldo sole senese, il Siena continua a lavorare: giorno per giorno i bianconeri, all’Acquacalda, aggiungono un mattoncino ... sport.quotidiano.net

Robur is heading into their first home test. Tomorrow at the Bertoni Stadium, the match will be played at 5:45 p.m.Under a warm Sienese sun, Siena continues to work: day by day, the Bianconeri, at Acquacalda, add another brick ... sport.quotidiano.net