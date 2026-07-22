Robur | allenamenti intensi al Bertoni Sul mercato momento di riflessione

La squadra ha iniziato la giornata con una sessione mattutina al Bertoni, seguita da un allenamento pomeridiano che ha alternato esercizi sul campo e in palestra. La seconda giornata di allenamenti si è concentrata su esercitazioni intense, con lavori mirati alla preparazione fisica. Sul mercato, la società sta valutando le prossime mosse per rafforzare la rosa.

Seconda giornata di lavoro per la Robur che ieri si è ritrovata al Bertoni al mattino e che poi, nel pomeriggio, ha svolto una seconda seduta tra campo e palestra. Oggi e domani saranno due giornate dedicate ai test fisici, che si svolgeranno sia al mattino che nel pomeriggio. Venerdì e sabato sono invece programma due doppie sedute (alle 10 e alle 17,30) mentre domenica la squadra si allenerà al mattino mentre nel pomeriggio disputerà un’ amichevole interna a ranghi misti. Da decidere se il primo test in famiglia sarà sul sintetico del Bertoni dell’Acquacalda e se sul manto erboso dello stadio Franchi. La preparazione di Lipari e compagni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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