La situazione della squadra si sovrappone alle questioni legate alle infrastrutture, in particolare allo stadio Franchi e all’area Bertoni. La squadra si trova ad affrontare sfide sia sul campo che fuori, con alcune incertezze riguardo ai progetti di sviluppo e alle future possibilità di utilizzo degli impianti. La relazione tra le esigenze sportive e le questioni strutturali rimane al centro delle discussioni, senza che siano ancora definiti interventi o decisioni concrete.

L’aspetto sportivo e quello legato alle infrastrutture, nel calcio, nello sport, vanno di pari passo. Avere a disposizione impianti moderni e adeguati alle esigenze porta a una squadra grandi benefici e, tradotto nella pratica, prestazioni e punti. A Siena, nonostante gli anni gloriosi vissuti nell’Olimpo del pallone, nessuna proprietà ha mai investito nelle strutture, tanto che oggi la Robur si trova a fare i conti con uno stadio che mostra evidenti segni di degrado e necessita di interventi, non ultimi quelli di adeguamento sismico. Lo stesso Bertoni, quartier generale del Siena da anni, non si può definire una struttura al passo con i tempi; gli ultimi lavori risalgono al 2018, quando la presidente del club era Anna Durio: il manto sintetico su cui i bianconeri si allenano risale quindi a ben otto anni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur tra futuro e infrastrutture. Stadio Franchi e Bertoni: quanti dubbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Robur, segnali positivi ma nodi aperti

Sullo stesso argomento

Festival del gol al Franchi, la Robur rimonta ma non bastaSiena, 3 maggio 2026 – Una gara pazza quella del Franchi tra Siena e Trestina, con gli umbri, già salvi, che hanno giocato la loro partita...

Stadio Franchi, lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto: tra un anno la curva dovrà aprireFirenze, 5 aprile 2026 – Un pezzo alla volta, la nuova curva Fiesole inizia a prendere forma.

La Robur tra futuro e infrastrutture. Stadio Franchi e Bertoni: quanti dubbiL’aspetto sportivo e quello legato alle infrastrutture, nel calcio, nello sport, vanno di pari passo. Avere a disposizione impianti ... sport.quotidiano.net

La Robur è già proiettata nel futuro. Il Comune fa luce sullo stadio FranchiUna conferenza stampa, per presentare ‘progetti inerenti lo stadio comunale Artemio Franchi di Siena’, alla presenza del sindaco Nicoletta ... msn.com