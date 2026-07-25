Mattarella imperatore e Vannacci che libera Mario Roggero | il nuovo delirio social dei fan del Generale per chiedere la grazia del gioielliere – Il video

Un video realizzato con intelligenza artificiale è stato pubblicato da un account vicino a un ex generale e leader di un movimento politico, chiedendo la grazia per un gioielliere condannato. In passato, sui social sono apparsi messaggi che chiedevano condanne a morte di leader politici e promuovevano politiche di remigrazione. Il video si inserisce in una serie di contenuti provocatori diffusi online, legati a figure pubbliche e movimenti di estrema destra.

Prima c’era la “condanna a morte” dei leader del campo largo, poi l’ inno alla remigrazione, ora è il turno della grazia a Mario Roggero. L’account “Robertus Vannaccius”, vicino all’ex generale e leader di Futuro Nazionale, ha pubblicato un nuovo video realizzato con l’intelligenza artificiale e destinato a far discutere. Se negli ultimi filmati erano comparsi altri leader politici come Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, questa volta nel delirio social dei seguaci di Vannacci spunta anche Sergio Mattarella, a cui l’eurodeputato eletto con la Lega consegna una pergamena con la richiesta di grazia per Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori che avevano derubato la sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo). 🔗 Leggi su Open.online

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