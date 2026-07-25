Giulia Rizzi ha conquistato l'argento nella spada ai Mondiali di scherma, aggiungendo un’altra medaglia alla squadra azzurra. A 37 anni, ha commentato che è comunque sempre bello ottenere un riconoscimento internazionale. Nonostante la soddisfazione, ha espresso anche delusione per un’occasione persa durante la competizione.

Ai Mondiali di scherma arriva un'altra medaglia azzurra con Giulia Rizzi, argento nella spada. "A 37 anni è comunque sempre bello vincere una medaglia", ha detto la friulana. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Rizzi: "Contenta dell'argento, ma sono ancora arrabbiata per l'occasione persa"

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