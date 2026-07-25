L’Italia ha ottenuto due medaglie d’argento ai Mondiali di scherma 2026, con Macchi nel fioretto e Rizzi nella spada. Macchi ha perso la finale in modo schiacciante, mentre Rizzi ha ceduto nel tempo supplementare. Entrambe le gare si sono concluse con sconfitte, ma l’Italia ha comunque conquistato due medaglie d’argento in queste discipline.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Abbiamo perso entrambe le finali di oggi, e nei modi più opposti possibili: la prima, quella di Macchi, che è stato dominato dall’inizio alla fine, e la seconda, con Rizzi, che invece è sfumata all’ultimo nel tempo supplementare. Sappiamo tutti che lo sport è anche questo, con la fortuna e la mentalità che a volte sono più importanti delle vere e proprie capacità di un atleta. 14.46 L’oro va a Song, che ha saputo sfruttare al meglio la priorità sorteggiatagli a favore. Secondo argento di giornata per l’Italia, con Rizzi che conquista comunque un’ottima medaglia per la Nazionale. Rizzi – Song 8-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: doppio argento dell’Italia con Macchi nel fioretto e Rizzi nella spada

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