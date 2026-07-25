Rivoluzione mare a Ostia il Campidoglio | Dalla prossima stagione via per sempre le cabine negli stabilimenti balneari
Il Comune di Roma ha annunciato che dalla prossima stagione le cabine negli stabilimenti balneari di Ostia saranno eliminate. La decisione è stata comunicata durante una riunione presso l'assessorato Patrimonio, alla quale hanno partecipato imprenditori balneari e i responsabili del Dipartimento. La misura riguarda tutte le strutture della zona e rappresenta una modifica significativa per il settore balneare locale.
«Dalla prossima stagione addio alle cabine negli stabilimenti balneari». L'ultimatum del Comune di Roma è arrivato nel corso della riunione che si è svolta pochi giorni fa presso l'assessorato Patrimonio di Roma Capitale, alla presenza degli imprenditori balneari di Ostia e dei vertici del Dipartimento, Tommaso Antonucci e Carlo Mazzei. La rivoluzione mare entrerà in vigore dal prossimo anno: «Le cabine così come tutte le strutture di facile rimozione dovranno essere rimosse dalle spiagge». «Diktat della Procura di Roma», hanno affermato in riunione i dirigenti capitolini a cui si dovranno adeguare i gestori degli stabilimenti di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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