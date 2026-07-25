Il Comune di Roma ha annunciato che dalla prossima stagione le cabine negli stabilimenti balneari di Ostia saranno eliminate. La decisione è stata comunicata durante una riunione presso l'assessorato Patrimonio, alla quale hanno partecipato imprenditori balneari e i responsabili del Dipartimento. La misura riguarda tutte le strutture della zona e rappresenta una modifica significativa per il settore balneare locale.

«Dalla prossima stagione addio alle cabine negli stabilimenti balneari». L'ultimatum del Comune di Roma è arrivato nel corso della riunione che si è svolta pochi giorni fa presso l'assessorato Patrimonio di Roma Capitale, alla presenza degli imprenditori balneari di Ostia e dei vertici del Dipartimento, Tommaso Antonucci e Carlo Mazzei. La rivoluzione mare entrerà in vigore dal prossimo anno: «Le cabine così come tutte le strutture di facile rimozione dovranno essere rimosse dalle spiagge». «Diktat della Procura di Roma», hanno affermato in riunione i dirigenti capitolini a cui si dovranno adeguare i gestori degli stabilimenti di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rivoluzione mare a Ostia, il Campidoglio: «Dalla prossima stagione via per sempre le cabine negli stabilimenti balneari»

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