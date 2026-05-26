Ostia concessioni balneari nel caos | la Lega interroga il Campidoglio

La stagione balneare 2026 sul litorale di Ostia è al centro di un'interrogazione in Assemblea Capitolina. La Lega ha presentato la richiesta per fare chiarezza sulla gestione delle concessioni balneari, che sarebbero in uno stato di caos. La questione riguarda le assegnazioni e le procedure adottate per le concessioni in vista della nuova stagione. La discussione coinvolge le autorità locali e le pratiche amministrative legate ai servizi sulla spiaggia.

Ostia, 26 maggio 2026 – La stagione balneare 2026 sul litorale di Ostia finisce al centro di una interrogazione in Assemblea Capitolina. Il gruppo della Lega-Salvini Premier chiede al sindaco di Roma e agli assessori competenti di chiarire lo stato reale delle concessioni balneari, dopo le criticità emerse nelle ultime settimane tra ritardi amministrativi, contenziosi, sequestri e strutture non ancora operative. Nel documento si parla di una situazione che starebbe compromettendo l’offerta turistica del mare di Roma, con ricadute economiche, occupazionali e sociali. Secondo quanto riportato nell’interrogazione, su circa 72 stabilimenti balneari solo una quota ridotta risulterebbe pronta o vicina all’apertura nella fase iniziale della stagione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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