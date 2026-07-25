Ritrovato senza vita il 70enne Fabio Beretta | era scomparso tra i boschi durante il temporale

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita a Villanuova sul Clisi, dopo essere scomparso tra i boschi durante un temporale. La scomparsa era stata segnalata alcuni giorni fa e le ricerche erano in corso. La vittima è stata individuata in un’area boschiva, senza segni di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

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Brescia, 25 luglio 2026 – Lo stavano cercando da diversi giorni, da quando era scomparso tra i boschi. È stato trovato senza vita Fabio Beretta, 70 anni, a Villanuova sul Clisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri da Salò e gli uomini del soccorso alpino della Valle Sabbia, che sono riusciti a raggiungere il corpo e poi a ripristinare una sorta di sentiero in mezzo ai rovi. La scoperta. È stato ritrovato lungo il fiume Chiese intorno alle 13.30 di oggi, sabato 25 luglio, nella zona sotto Milanino al confine con i Tormini, area boschiva di Villanuova sul Clisi. Secondo le prime informazioni ad allertare le forze dell'ordine è stato, nel primo pomeriggio di ieri, un uomo che passava nelle vicinanze: da quel momento si sono riattivate le ricerche, fino al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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