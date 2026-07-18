Va a passeggiare nel bosco ma viene sorpreso dal temporale | si cerca il 70enne Fabio Beretta con cani e droni

Un uomo di 70 anni, residente in un comune della provincia, è scomparso nel pomeriggio di ieri durante una passeggiata nel bosco. Dopo essere stato sorpreso da un temporale, le sue tracce si sono perse. Da più di 24 ore sono in corso le ricerche con cani, droni e elicotteri. Le operazioni coinvolgono diverse squadre di soccorso, che perlustrano l’area attorno al luogo dell’ultima vista.

Vanno avanti da oltre 24 ore le ricerche del settantenne di Vobarno scomparso nei boschi dopo un temporale: elicotteri, droni e cani sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bringing Good News to Her Son, the Veteran Mother Breaks Down in Tears After Hearing His Dream

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