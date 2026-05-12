Era scomparso da due giorni 59enne ritrovato senza vita

Dopo quasi due giorni di ricerche, è stato ritrovato senza vita l’uomo di 59 anni scomparso domenica pomeriggio nella zona di Faenza, in via Cascinetto. Le forze dell’ordine e i volontari avevano avviato le operazioni di ricerca subito dopo la sua scomparsa, ma alla fine si è dovuto constatare il decesso. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

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E' stato cercato per quasi due giorni, poi alla fine la triste notizia. E' stato ritrovato morto l'uomo di 59 anni, scomparso da domenica pomeriggio da Faenza, zona via Cascinetto. La famiglia dell'uomo aveva diramato un appello per ritrovarlo, anche tramite i social. Era stata sporta denuncia ai.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ritrovato senza vita Fabio Locatelli, il 27enne scomparso da giorni in BrianzaÈ stato ritrovato senza vita Fabio Locatelli, 27enne di Mezzago scomparso venerdì 10 aprile e per il quale oggi, 15 aprile, era stata organizzata una... Argomenti più discussi: Continuano senza sosta le ricerche del pensionato scomparso da due giorni; Ritrovato Edoardo, il 30enne scomparso da due giorni a Chieri; Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, l'allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane. Mentre io scrivo sul Fatto senza aver mai ipotizzato scenari ridicoli e, anzi, avendo sempre sostenuto che il commando era una idiozia , tu su twitter hai sostenuto che: a) Sempio andava in vacanza a Ceriale, dove le Bestie di Satana hanno incontrato per la pri x.com Ritrovato Edoardo, il 30enne scomparso da due giorni a ChieriIl cellulare agganciato a Barriera di Milano prima di spegnersi. La famiglia denuncia la scomparsa e lancia l’allarme: Non è mai stato così tanto senza dare ... torino.repubblica.it