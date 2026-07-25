Fiumicino ritrovato il corpo del pescatore disperso in mare

Il corpo di un uomo è stato trovato nelle acque di fronte a Focene, dopo due giorni di ricerche. La vittima è un pescatore disperso nel tratto di mare tra Focene e Fregene. Durante le operazioni di recupero sono stati impiegati mezzi navali, squadre a terra e unità specializzate. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

Fiumicino, 25 luglio 2026 – Non ce l’ha fatta Roberto Succu, il pescatore disperso nelle acque davanti a Focene. La notizia arrivata dopo oltre due giorni di ricerche condotte senza sosta nel tratto di mare compreso tra Focene e Fregene, dove erano stati impegnati mezzi navali, squadre a terra e unità specializzate. Il cadavere trovato sommerso vicino agli scogli nella zona di Focene. L’uscita in mare all’alba. Tutto era cominciato nella mattinata di giovedì 23 luglio. Il pescatore era uscito in barca all’alba per una battuta di pesca, come aveva fatto molte altre volte. Poche ore più tardi, intorno alla tarda mattinata, un altro pescatore aveva notato la sua piccola imbarcazione a circa due miglia dalla costa di Focene. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pescatore subacqueo disperso al largo di Taranto, ritrovato dalla Guardia CostieraUn pescatore subacqueo disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto è stato ritrovato dalla Guardia Costiera.

Signa: morto il pescatore caduto nel lago dei Renai. Il corpo ritrovato dai sommozzatoriIl corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato dai sommozzatori nel lago dei Renai a Signa, dopo le ricerche avviate in seguito a un incidente.