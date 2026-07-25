Ritorno delle preferenze scelta vincente del governo | la sentenza del sondaggista

Due italiani su tre sono favorevoli al ritorno delle preferenze come metodo di voto, secondo un sondaggista. Il governo è consapevole di questa preferenza e sembra aver raggiunto un accordo tra le forze della maggioranza per ripristinare questa modalità. La questione delle preferenze ritorna al centro del dibattito politico, con il sostegno di una larga parte dell’elettorato. La decisione sembra ormai definita, in relazione alla volontà diffusa tra gli elettori.

Ritorno delle preferenze: si per due italiani su tre. E al governo lo sanno benissimo. Ecco spiegato il fatto per cui sarebbe ormai stata assicurato l'accordo tra le forze della maggioranza. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia infatti avrebbero trovato l'intesa sul ritorno delle preferenze: capolista bloccato e tre preferenze nel rispetto dell'alternanza di genere. E a certificare il buon operato del governo e che la scelta sia vincente, lo certifica l'Istituto Piepoli che per bocca di Livio Gigliuto ha analizzato le opinioni dell'elettorato sulla riforma voluta da Giorgia Meloni: “Su una legge elettorale senza preferenze oggi gli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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