Il 18 luglio le Forze Armate hanno annunciato una protesta contro il governo. La data è stata comunicata nelle ultime ore. Lunedì 13 luglio, il governo ha incontrato i ministri Piantedosi e Nordio e il presidente dell’Antimafia a Palermo. La protesta riguarda richieste di maggiori risorse e miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La data del 18 luglio è stata scelta per evidenziare le richieste delle forze armate.

Mentre Giorgia Meloni, lunedì 13 luglio, attorniata dai ministri Piantedosi e Nordio e dalla presidente dell’Antimafia Colosimo, a Palermo in occasione della presentazione al pubblico di quel che resta della Croma bianca blindata sulla quale persero la vita Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, evocava un maggior impegno dell’ esercito a tutela della sicurezza nei quartieri periferici della Città, le Forze Armate italiane, unitariamente e per la prima volta nella storia, avevano già deciso di protestare pubblicamente contro il governo. Un corto circuito inaudito e perfetto, che con ogni probabilità il governo farà di tutto per eclissare attraverso la consueta compiacenza mass mediatica, che ultimamente pare estendersi ben al di là della pur già ragguardevole ampiezza di “tele-Meloni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La scelta del 18 luglio per la protesta delle Forze Armate contro il governo non è casuale

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