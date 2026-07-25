Nel 34° anniversario della sua morte, si ricorda Rita Atria, giovane testimone di giustizia che nel passato denunciò attività criminali e si oppose all'omertà. La sua scelta di parlare e affrontare rischi ha segnato una svolta nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua vicenda viene condivisa come esempio di determinazione e impegno civico, soprattutto nelle scuole, per educare alla legalità.

Nel 34° anniversario della sua scomparsa, il ricordo di Rita Atria invita la scuola a educare alla legalità. La giovane testimone di giustizia resta un esempio di coraggio, autodeterminazione e difesa dei diritti umani.Partanna (TP) ricorda Rita Atria: a 34 anni dalla morte la giovane testimone di giustizia continua a educare alla legalitàIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende ricordare, nel trentaquattresimo anniversario della sua scomparsa, la figura di Rita Atria, una delle più giovani e coraggiose testimoni di giustizia della storia italiana. La sua vicenda rappresenta una delle pagine più... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Rita Atria, la giovane che ruppe l'omertà: un esempio per le nuove generazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inaugurata l’aula consiliare di Cesano. L’intitolazione a Luca Attanasio: "Esempio per le nuove generazioni"

Caso Rita Atria: inviato bolletto Rai alla testimone scomparsaRecentemente si è diffusa la notizia che un bollettino della Rai è stato inviato a una testimone scomparsa, Rita Atria.

Temi più discussi: Anniversario della strage di via D’Amelio, in piazzetta Bagnasco si fa memoria con Giovanna Cucè e Nadia Furnari; VIDEO - ''Io sono Rita'' - La Settima Vittima di via D'Amelio: storia di uno strano suicidio; Strage di via D’Amelio. C’è una settima vittima. La sua fine è un mistero; A Giffoni Antonino Bartuccio, il sindaco che denunciò la 'ndrangheta.

A Trapani presentato il libro Rita Atria, la settima vittima di via D'AmelioNel giorno della commemorazione del 34° anniversario della strage di via D'Amelio, il Chiostro di San Domenico ha ospitato la presentazione del libro Rita Atria, la settima vittima di via D'Amelio, sc ... tp24.it

In piazzetta Bagnasco, Rita Atria. La settima vittima di via D’Amelio il libro di Giovanna Cucè e Nadia FurnariParte dalle troppe ombre, dai troppi dubbi, dalle troppe contraddizioni e omissioni su una morte archiviata come suicidio, il lavoro di ricerca che ha portato Giovanna Cucè e Nadia Furnari […] ... blogsicilia.it