Caso Rita Atria | inviato bolletto Rai alla testimone scomparsa

Recentemente si è diffusa la notizia che un bollettino della Rai è stato inviato a una testimone scomparsa, Rita Atria. Si tratta di un episodio che ha sollevato interrogativi sull'uso dei sistemi automatizzati nel settore pubblico. In particolare, si evidenzia come un algoritmo abbia inviato comunicazioni a una persona che non è più presente in vita, poiché i registri anagrafici dei defunti non vengono aggiornati correttamente nei database digitali. La vicenda mette in luce le criticità legate alla gestione delle informazioni e alla burocrazia digitale.

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