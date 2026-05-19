Caso Rita Atria | inviato bolletto Rai alla testimone scomparsa
Recentemente si è diffusa la notizia che un bollettino della Rai è stato inviato a una testimone scomparsa, Rita Atria. Si tratta di un episodio che ha sollevato interrogativi sull'uso dei sistemi automatizzati nel settore pubblico. In particolare, si evidenzia come un algoritmo abbia inviato comunicazioni a una persona che non è più presente in vita, poiché i registri anagrafici dei defunti non vengono aggiornati correttamente nei database digitali. La vicenda mette in luce le criticità legate alla gestione delle informazioni e alla burocrazia digitale.
? Punti chiave Come può un algoritmo inviare un bollettino a una persona scomparsa?. Perché la burocrazia digitale ignora i registri anagrafici dei defunti?. Chi è responsabile di questo errore che colpisce l'associazione antimafia?. Quali nuove prove potrebbero finalmente riaprire il caso di Rita Atria?.? In Breve L'associazione di Milazzo riceve bolletta Rai da 138 euro intestata alla defunta.. Nadia Furnari contesta l'errore tramite PEC alla sede legale di Milazzo.. L'avvocato Goffredo D'Antona segue la richiesta di riapertura indagini da quattro anni.. La difesa contesta l'assenza di impronte digitali nel fascicolo del 1992.. La sede legale dell’associazione antimafia di Milazzo ha ricevuto una richiesta di pagamento per 138 euro relativa al canone Rai intestata a Rita Atria, testimone di giustizia scomparsa a Roma il 26 luglio 1992. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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