Inaugurata l’aula consiliare di Cesano L’intitolazione a Luca Attanasio | Esempio per le nuove generazioni
L’aula consiliare di Cesano è stata inaugurata e intitolata a Luca Attanasio. Alla cerimonia hanno partecipato studenti della scuola secondaria Salvo D’Acquisto, che diventeranno consiglieri comunali, insieme a cittadini presenti alle sedute. Sono stati presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’intitolazione mira a rendere omaggio alla figura di Attanasio e a trasmettere il suo esempio alle nuove generazioni.
I ragazzi della scuola secondaria Salvo D’Acquisto, tutti gli attuali e futuri consiglieri comunali, tutti i cittadini che assisteranno alle sedute dell’assemblea civica o a eventi e convegni nella nuova aula consiliare di Cesano Maderno, si troveranno ad accoglierli il nome, l’immagine, ma soprattutto l’esempio di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia ucciso in un agguato in Congo nel 2021. Ieri mattina infatti è stata inaugurata l’aula magna della scuola, che è anche aula consiliare del Comune, completamente rifatta e intitolata alla memoria del giovane ambasciatore della vicina Limbiate, che a Cesano frequentò la scuola media. Luca... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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