Inaugurata l’aula consiliare di Cesano L’intitolazione a Luca Attanasio | Esempio per le nuove generazioni

Notizia in breve

L’aula consiliare di Cesano è stata inaugurata e intitolata a Luca Attanasio. Alla cerimonia hanno partecipato studenti della scuola secondaria Salvo D’Acquisto, che diventeranno consiglieri comunali, insieme a cittadini presenti alle sedute. Sono stati presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’intitolazione mira a rendere omaggio alla figura di Attanasio e a trasmettere il suo esempio alle nuove generazioni.