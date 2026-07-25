PADOVA - Due di notte dell’1 giugno. Un’ambulanza e una pattuglia della polizia arrivano in via Dante. A terra c’è un adolescente: ha 16 anni e non risponde agli stimoli e alle grida di chi lo chiama. La corsa in ospedale, la Tac e il referto medico parlano di una commozione cerebrale e della frattura di un osso nella parte sinistra del cranio. Entra in coma, ne esce poco dopo ma resta sotto l’osservazione dei medici per 45 giorni. A ridurlo così un pugno dato da un 19enne che gli ha fatto perdere l’equilibrio e, nella caduta, gli ha fatto sbattere la testa sul marciapiede. Un pugno arrivato al culmine di una rissa nata tra due gruppi di ragazzi che si sono affrontati con un diverbio all’interno del "Q di piazza Insurrezione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rissa tra due gruppi di giovani al "Q Bar": 16enne colpito da un pugno cade, batte la testa a terra ed entra in coma

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A Genova decine di giovani cantano per una signora affacciata alla finestra

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