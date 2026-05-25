Una ragazza di 21 anni è stata ferita alla testa da un proiettile vagante durante una rissa tra due gruppi in via Quintino Sella a Palermo, domenica notte. L’incidente è avvenuto vicino a via La Lumia, una zona frequentata dalla movida notturna. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità dell’accaduto o sull’identità delle persone coinvolte.

AGI - Una ragazza di 21 anni è stata ferita alla testa da un proiettile vagante domenica notte a Palermo in via Quintino Sella, non lontano da via La Lumia, una delle zone della movida notturna. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una rissa tra due gruppi contrapposti. La ragazza è ricoverata all'ospedale Villa Sofia. Sull'accaduto indagano i carabinieri che - come da prassi - acquisiranno le immagini dagli impianti di videosorveglianza oltre che ascoltare possibili testimoni. Arrestato un 23enne. Arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo un palermitano di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, accusato del reato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, nell'ambito delle indagini. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Palermo, 21enne ferita alla testa da un proiettile vagante dopo una rissa tra due gruppi

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Palermo: ragazza di 21 anni raggiunta da un proiettile in via Isidoro La Lumia

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