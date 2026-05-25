Palermo 22 ferita alla testa da un proiettile vagante dopo una rissa tra due gruppi

Da agi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica notte a Palermo, una ragazza di 22 anni è stata colpita alla testa da un proiettile vagante durante una rissa tra due gruppi in via Quintino Sella, vicino a via La Lumia. La giovane è stata trasportata in ospedale con ferite alla testa. Non sono stati segnalati altri feriti o arresti. La polizia sta indagando sull’incidente e sulla provenienza del proiettile.

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AGI - Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un proiettile vagante domenica notte a Palermo in via Quintino Sella, non lontano da via La Lumia, una delle zone della movida notturna. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una rissa tra due gruppi contrapposti. La ragazza è ricoverata all'ospedale Villa Sofia, deve essere operata ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri che - come da prassi - acquisiranno le immagini dagli impianti di videosorveglianza oltre che ascoltare possibili testimoni.  Un 20enne interrogato in caserma. Un giovane di 20 anni in queste ore è in caserma dai carabinieri di Palermo per essere interrogato. 🔗 Leggi su Agi.it

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