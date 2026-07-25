Rissa per un amore ostacolato | colpi di pietre e bastoni tra famiglie Poi la folle fuga in auto contromano
Una lite tra due famiglie è degenerata in una rissa con colpi di pietre e bastoni. Durante l’alterco, uno dei partecipanti ha poi preso un’auto e ha percorso una strada contromano. L’incidente è avvenuto nel centro di Mezzano. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi, ma sono state chiamate le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui fatti e sull’origine dello scontro.
Ravenna, 25 luglio 2026 - Una liaison sentimentale non accettata e contrastata si è trasformata in una vera e propria battaglia di strada nel cuore di Mezzano. I Carabinieri sono dovuti intervenire d'urgenza per dividere due gruppi familiari che si stavano affrontando a colpi di pietre e bastoni, riportando la calma prima che la situazione degenerasse ulteriormente. https:www.ilrestodelcarlino.itimolacronacaincidente-tamponamento-a14-ragazzi-feriti-ewsp59ne Le famiglie si opponevano all’amore tra i due giovani . Alla base della violenta lite, esplosa la sera dello scorso 22 luglio, c'era la forte opposizione dei parenti alla relazione tra due giovani delle rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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