Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato un autocarro in un bar e aver tentato di scappare a forte velocità. Durante la fuga, ha imboccato strade contromano, mettendo in pericolo pedoni e agenti di polizia. L’autocarro rubato si è schiantato contro un muro, fermando la fuga. L’arresto è stato effettuato sul luogo dell’incidente.

Bologna, 1 giugno 2026 – Arrestato dopo aver effettuato furto in un bar ed essere scappato a forte velocità, imboccando strade contromano, a bordo di un autocarro rubato, mettendo a rischio la vita dei passanti e agenti. Il furto e la pericolosa fuga. La Polizia ha arrestato un cittadino albanese di 29 anni, ritenuto responsabile di un furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale, al termine di un inseguimento durante il quale l’uomo ha anche speronato una Volante, provocando il lieve ferimento di due agenti. L’allerta partita dalla centrale operativa. L’episodio è successo nel corso della notte appena trascorsa, alle 2.40 circa, quando la sala operativa della Questura ha diramato una nota radio relativa a un furto in atto presso un bar situato in via Bentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, fuga contromano a folle velocità dopo un furto in un bar, poi si schianta contro un muro: arrestato

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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