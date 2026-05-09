Nella notte a Mirandola, un uomo di 33 anni è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento che ha coinvolto un'auto contromano e il ribaltamento di transenne. Durante il tentativo di fuga, l’uomo ha opposto resistenza alle forze dell’ordine e ha proseguito la fuga pericolosa prima di essere arrestato. La vicenda si è svolta tra strade cittadine e zone periferiche, con intervento delle forze dell’ordine.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale nella notte a Mirandola. Un cittadino italiano di 33 anni è stato fermato dopo una rocambolesca fuga in auto, culminata con un incidente e il ritrovamento di sostanza stupefacente a bordo del veicolo. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Modena, che ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La dinamica dell’inseguimento notturno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte, intorno alle 2.00, quando una pattuglia del Commissariato di P.S. di Mirandola ha notato un’autovettura che procedeva a forte velocità in via Agnini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mirandola, folle fuga nella notte tra contromano e transenne abbattute: arrestato un 33enne

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