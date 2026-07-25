Nella giornata di domenica 26 luglio, l’Umbria sarà interessata da pioggia e temporali dopo un periodo di caldo intenso. Per questo motivo, le autorità hanno emesso un’allerta gialla su tutta la regione. La protezione civile invita alla prudenza a causa delle condizioni meteo previste. La perturbazione è prevista in arrivo nel corso della giornata, con possibilità di temporali e piogge sparse. Non sono stati segnalati danni o situazioni di emergenza al momento.

Perugia, 25 luglio 2026 – Dopo giorni di grande caldo, domenica 26 luglio sull’ Umbria è previsto l’arrivo di pioggia e temporali per i quali è stata diramata l’ allerta gialla su tutto il territorio. Lo indica un avviso pubblicato dalla Protezione civile dell’Umbria. Le previsioni sul sito della Protezione civile indicano per domenica tempo perturbato con precipitazioni diffuse in mattinata a prevalente carattere temporalesco. Nel pomeriggio fenomeni più sparsi e lento miglioramento in serata. Con una ulteriore riduzione dei fenomeni lunedì. I venti sono previsti sostenuti meridionali e per le temperature è atteso un deciso calo delle massime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio temporali, scatta l’allerta gialla in Umbria

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