Maltempo scatta l’allerta gialla per temporali | rischio rovesci forti e danni

Un’allerta gialla per temporali è stata emessa in Emilia-Romagna, valida dalla mezzanotte di mercoledì 27 alle 24 di giovedì 28. La Protezione civile segnala il rischio di rovesci forti e possibili danni, interessando anche la provincia di Ferrara, oltre a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. La previsione riguarda temporali che potrebbero causare disagi e danni, e si invita alla prudenza.

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna per il rischio temporali. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzanotte di mercoledì 27 fino alla mezzanotte di giovedì 28 che riguarda anche la provincia di Ferrara, insieme a quelle di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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È ancora maltempo su Puglia e Basilicata: scatta lallerta gialla della Protezione Civile

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