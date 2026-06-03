Umbria allerta gialla | rischio temporali su tutta la regione

Notizia in breve

Un’allerta gialla è stata diramata in tutta l’Umbria per temporali potenzialmente intensi. Le previsioni indicano piogge e raffiche di vento che potrebbero interessare l’intera regione, con alcune zone più vulnerabili ai rovesci più forti. La percorribilità delle strade nei borghi potrebbe essere compromessa a causa di allagamenti e caduta di alberi. Le autorità invitano a prestare attenzione alle condizioni meteo e a limitare gli spostamenti non necessari.