rischio temporali allerta meteo arancione in tutta la toscana

In Toscana è stata emessa un'allerta meteo arancione per temporali, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani. La Protezione civile regionale ha attivato il sistema di intervento e monitoraggio. La comunicazione riguarda l'intera regione, che si prepara a possibili condizioni di rischio legate a temporali. Nessun altro dettaglio riguardo a danni o interventi specifici è stato comunicato.

FIRENZE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo arancione per rischio temporali valida dalla mezzanotte di oggi (25 luglio) alle 14 di domani, domenica Il sistema di protezione civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità. In particolare occorre considerare che dalle prime ore della prossima notte sono possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione con inizio durante la notte e fino alle prime ore del mattino. Nel corso della mattina la tendenza è a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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