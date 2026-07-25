Una comunicazione tardiva per Lewis Hamilton dal box e adesso il rischio è vedere l'inglese della Ferrari retrocedere in terza fila. E dalla pole sfiorata per appena 12 millesimi dietro Lando Norris è davvero una beffa. A confermarlo è anche Fred Vasseur, il team principal della Ferrari. "Sì, c’è il rischio. C'era la bandiera gialla, però il segnale probabilmente è arrivato troppo tardi. Glielo abbiamo detto, ma ormai era già in pista, al centro della curva, e non ha potuto fare nulla". Cosa è successo? Hamilton ha ostacolato Oscar Piastri in curva 1 dopo aver concluso il secondo giro del Q3 in cui non è riuscito a migliorarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rischio beffa per Hamilton, può essere penalizzato in griglia: ecco cos'è successo

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