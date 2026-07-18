Durante le qualifiche a Spa, una bandiera gialla è stata mostrata, come evidenziato dalle immagini, provocando la cancellazione del tempo di Leclerc. Il pilota ha confermato di aver alzato il piede in risposta alla segnalazione. La sua posizione in griglia è stata influenzata dall’episodio, che ha impedito di ottenere la prima fila. La situazione ha suscitato reazioni di frustrazione tra i team e i tifosi.

Tra allucinazione e beffa, l’obiettivo di Charles Leclerc di conquistare la prima fila a Spa sbatte contro l’equivoco di una bandiera gialla. La segnalazione c’è, è reale, e le immagini la mostrano chiaramente. Sì, ma perché? La risposta si annida negli ultimi secondi del Q3 del GP del Belgio. Isack Hadjar (Red Bull), dopo aver offerto la scia a Max Verstappen, rinuncia a completare il proprio giro e imbocca la corsia di ingresso ai box. Il commissario posizionato in quel punto mostra la bandiera gialla proprio mentre sopraggiunge Leclerc, ancora impegnato nel suo ultimo tentativo. Quel giallo non segnala un pericolo sulla pista. Ma riguarda la pit entry e serve ad avvertire i piloti di una vettura presente nella corsia di ingresso ai box. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ferrari, la beffa della bandiera gialla: ecco cos'è successo. Rabbia Leclerc: "Ho alzato il piede"

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